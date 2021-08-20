22 августа 2021 года отмечается 30-летие Государственного флага Российской Федерации. В честь праздника во всех муниципалитетах Кузбасса запланированы концерты, флешмобы, выставки, экскурсии и другие мероприятия.

Сегодня, 20 августа, в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» в Новокузнецке открылась выставка «30 лет флагу России». Экспозиция будет работать в обер-офицерском доме до 12 сентября. Посетители узнают историю российского триколора от XVII века до настоящего времени, а также ознакомятся с различными трактовками символики цветов российского флага. Как отмечают организаторы, обязательно соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Тел. для справок: 8 (3843) 36-00-92, 36-01-00.

Праздничные мероприятия организуют в каждом районе Новокузнецка: выставки, песни, танцы, мастер-классы, чтение стихов, спортивные соревнования. Завершит программу акция «Триколор»: ДК «Алюминщик» подсветят в цвета российского флага.

В Кемерове 22 августа, в День Государственного флага РФ, запланированы акции, флешмобы, тематические программы, спортивные соревнования. Учреждения культуры подготовили более 30 онлайн-мероприятий – в соцсетях пройдут концерты, выставки, познавательные программы, конкурсы и викторины.

Во всех муниципалитетах в честь 30-летия флага России волонтеры и юнармейцы будут раздавать на улицах ленты триколор. Так, в Кемерове акция будет проходить с 11:00 в линейном парке бульвара Строителей. В 12:00 здесь стартует традиционная акция «Флаг державы – символ славы!». Активисты под звуки гимна Российской Федерации развернут 56-метровый триколор. Также в 12:00 состоятся флешмобы на площадках около ДК шахтеров, «Промышленновский».

В Шерегеше 21 и 22 августа пройдут чемпионат и первенство Кузбасса по велосипедному спорту в дисциплине «маунтинбайк – скоростной спуск», приуроченные к празднованию Дня Российского флага.

Это заключительный этап Кубка «Extreme Cup 2021» – серии соревнований по горному велосипеду в Сибири. Весь сезон участники ездили по разным городам Сибири, участвуя в гонках и зарабатывая очки. Гонка в Шерегеше позволит выявить лучших.

В этот раз участникам соревнований при помощи горного велосипеда предстоит проехать трассу в 2,5 км, уклон которой варьируется от 14 до 30 градусов. Гонка пройдет в направлении «даунхилл» (скоростной спуск). Специально для соревнований была построена специализированная трасса с резкими поворотами, неровностями, резкими и длинными контруклонами, трамплинами, ручьями и обрывами. Средняя скорость спортсменов на трассе составляет около 36 км/ч.

В Кемерове 21 и 22 августа состоятся чемпионат, первенство Кузбасса и города Кемерово по велосипедному спорту (шоссе). В них примут участие 150 спортсменов из Белова, Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска, Новосибирска, Омска, Минусинска и Саяногорска.

Подробно программу мероприятий можно узнать на сайте муниципалитетов. Все акции будут проходить с соблюдением противоэпидемических мер.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.