В Юрге прошли масштабные учения артиллеристов Центрального военного округа. В них приняли участие более 600 человек и 100 единиц техники.

Сила, «кучность» и меткость. На подготовку – несколько месяцев. Марш на штатной технике, огневые позиции и, главное – уничтожение противника. Расстояние немаленькое – от 10 до 16 км. Но с помощью высокоточных снарядов «Краснополь» военнослужащим удаётся поразить цель. К слову, такими установками можно ликвидировать любой современный танк, даже если он не стоит на месте, а перемещается со скоростью более 35 км/ч. Они позволяют попасть в цель с точностью до 5 см.

Однако у противника остаются силы. Снова – огонь на поражение. На этот раз военнослужащие используют самоходную гаубицу – мобильное орудие для уничтожения целей с закрытых позиций. Это может быть и движущаяся колонна техники противника, и живая сила на открытой местности или в оборонительных сооружениях.

Говорить об оценке пока рано – решение примут контрольные группы. Но однозначно снаряды попали точно в цель!

Автор: Арина Мерлова