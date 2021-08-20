На будущей неделе Кемерово будет принимать еще один крупный фестиваль спорта. На ринге сойдутся участники чемпионата страны по боксу. Это будет первый старт, на котором пройдут проверку будущие участники Олимпийских игр в Париже. Состав будет представительным, что можно увидеть уже сегодня на сборах, которые проводят кузбасские боксеры и команды со всей России. В одном из центров подготовки побывали наши корреспонденты.

На базе спортивного центра «Шахтер» в Кемерове тренируются представители нескольких команд. Вместе с нашими мастерами кожаной перчатки на ринге, в залах и на стадионе занимаются атлеты из других регионов. Условия для гостей сделали отличные, и им ничего не мешает совершенствовать технику и тактику боев.

Совместные тренировки проходят в дружеской атмосфере. Это потом на ринге они будут непримиримыми соперниками. А пока проводят бои «с тенью» и спарринги. Для наших боксеров предстоящий чемпионат России – домашний. Но надеяться на родные стены – это полдела. Нужно учесть все нюансы подготовки, чтобы постараться добиться максимальных результатов. Тем более, что в составе кузбасской дружины появится и лидер – бронзовый призёр токийской Олимпиады Глеб Бакши. Да и остальные парни в полной боевой готовности и заявлены в большинстве весовых категорий.

Уже 26 августа на ринге в спорткомплексе «Арена» пройдут первые тренировки, а через день начнутся главные поединки. Нам остается пожелать нашим парням и их наставникам побед и удачи на большом ринге.

Автор: Виктор Сохарев