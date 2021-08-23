Определились победители чемпионата и первенства Кузбасса по маунтинбайку

Состязания проводились в рамках заключительного этапа серии соревнований по горному велосипеду Кубка «Extreme Cup 2021» и посвящены 300-летию Кузбасса. В них приняли участие 39 спортсменов из Кузбасса, Читы, Иркутска, Новосибирска, Алтайского края, Томской области.





Победителями чемпионата и первенства региона по велосипедному спорту (маунтинбайку) стали: среди девушек – Мария Пичугина из Новокузнецка, среди юниоров – Михаил Пичугин из Киселевска, в категории «элита» – Виктор Усачев из Киселевска.

Для гонки была построена специализированная трасса продолжительностью 2,5 км, уклон которой варьировался от 14 до 30 градусов. Спортсменам приходилось преодолевать резкие повороты, неровности, длинные контруклоны, трамплины, грязь, ручьи и обрывы. Средняя скорость велогонщиков на трассе составляла около 36 км/ч.

Велоспорт «маунтинбайк» является популярным видом спорта во всем мире и включен в программу Олимпийских игр с 1996 года.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.