Кемеровский государственный медицинский университет (участник НОЦ «Кузбасс») и Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора подписали соглашение о сотрудничестве.

«Коронавирус стал испытанием на прочность сфер здравоохранения, промышленности, науки. Центр “Вектор” – один из крупнейших научно-исследовательских центров, разработавший одну из эффективных вакцин от коронавирусной инфекции. Высококлассные специалисты и уникальное современное оборудование экспертного класса КемГМУ позволят совместным разработкам выйти на другой уровень. Договор о сотрудничестве включает поиск новых групп соединений, обладающих противовирусной активностью. Особенно данные исследования будут актуальными для разработки новых лекарств для лечения COVID-19», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

У КемГМУ и научного центра «Вектор» уже есть успешный опыт сотрудничества. В 2012 году научным сотрудникам Кемеровского медицинского университета удалось выделить, очистить и препаративно накопить меланины из природных и культивируемых образцов Inonotus obliquus (чага, или березовый гриб), а ученые из центра «Вектор» впервые установили их антиретровирусную активность.

Параллельно ученые КемГУ ведут разработки по поиску биологически активных веществ природного происхождения, ингибирующих (подавляющих) вирусную активность.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.