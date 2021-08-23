Социальный контракт – это форма соцподдержки малоимущих семей и одиноко проживающих граждан, с помощью которой можно трудоустроиться, открыть свое дело, завести личное подсобное хозяйство, получить материальную помощь в трудной жизненной ситуации. Кузбассовцы уже заключили 2 113 социальных контрактов на общую сумму 139,6 млн рублей, в стадии оформления находятся еще 286 контракта.



«В 2021 году на реализацию проекта социальных контрактов в Кузбассе выделено более 691,7 млн рублей, из них 574,1 млн рублей из федерального и 117,6 млн рублей – из областного бюджетов. Получить данную меру поддержки могут люди, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. Для этого необходимо заключить контракт с органом социальной защиты населения, в рамках которого государство обязуется оказать финансовую помощь», – отметила министр социальной защиты населения Кузбасса Елена Воронина.



Так, если человек решил открыть свое дело, он может получить до 250 тыс. рублей. Среди уже организованных кузбассовцами направлений малого бизнеса есть автомойка, оказание бухгалтерских услуг, токарная мастерская и другие. На создание личного подсобного хозяйства (покупка животных, птицы, кормов, саженцев) можно получить до 100 тыс. рублей. Если в рамках социального контракта человек встает на учет в Центр занятости, ему сразу выплачивают 11 354 руб., а при условии трудоустройства (независимо от зарплаты) будут платить бонусом по 11 354 руб. еще в течение трех месяцев.



Кроме того, в рамках мероприятий по поиску работы, осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности и ведению личного подсобного хозяйства есть возможность обучения и получения дополнительного профобразования с оплатой курса обучения до 30 тыс. рублей.



Для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию (пожар, болезнь, смерть члена семьи, инвалидность I или II группы, необходимость проведения лечения и другое), есть возможность получить средства на приобретение товаров первой необходимости: одежды, обуви, лекарств, товаров для школьников и т.д. Максимальная сумма, на которую можно рассчитывать для этих целей, – 68 124 рублей.



Заключивший социальный контракт обязан предоставлять ежемесячный отчет об исполнении условий, предусмотренных документом, и целевом расходовании полученных средств.



Информацию по вопросам заключения социального контракта можно получить в органах социальной защиты населения по месту жительства, на сайте министерства социальной защиты населения Кузбасса, а также по телефону справочной ведомства +7-905-076-9159 с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.