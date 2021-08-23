Представительные и массовые соревнования по велоспорту участники посвятили двум событиям – 300-летию промышленного освоения Кузбасса и предстоящему Дню шахтера. Всё это – в рамках всероссийских, областных стартов, чемпионата, первенства Кузбасса и первенства города Кемерово по велосипедному спорту.

В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов. За красочными и динамичными стартами наблюдали наши корреспонденты.

Школа кузбасского велоспорта – одна из сильнейших в Сибири. Поэтому посоревноваться с нашими спортсменами желающих много. Количество участников, допущенных к стартам всероссийских соревнований, постоянно растет. На этот раз они приехали со всего сибирского региона.

Первый этап соревнований прошел в групповой шоссейной гонке на участке автомобильной дороги от жилого района Лесная Поляна. Здесь хозяева вели упорную борьбу со своими соперниками.

Особенно зрелищной и захватывающей была борьба в гонке критериум. Побед добились и представители Кузбасса. Среди первых на финише – Максим Колбасов, Дмитрий Андреев, Роман Матюхин, Ангелина Чунарева и другие.

Автор: Виктор Сохарев