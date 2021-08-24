Кузбасс на XVI Паралимпийских летних играх, которые пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года в Токио (Япония), представляет новокузнечанка Хеда Бериева. Она выступает в составе паралимпийской сборной России по пауэрлифтингу.

«Подготовке спортсменов, в том числе и с особенностями здоровья, в регионе уделяем особое внимание, создаем условия для занятий. В Новокузнецке действует Региональный центр спортивной подготовки Кузбасса по адаптивным видам спорта. В Белове для оздоровления и тренировок людей с ограниченными возможностями здоровья построили спортивный комплекс “Металлург”. Кроме того, все новые спорткомплексы адаптированы для посещения кузбассовцев с ограниченными возможностями. Хеда Бериева – прекрасный и вдохновляющий пример для всех, кто любит спорт и добивается успехов», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Кузбасская спортсменка – десятикратная чемпионка России, двукратная чемпионка Европы, четырехкратный призер Кубка мира, бронзовый призер чемпионата мира 2014 года. На Паралимпиаде 2012 года в Лондоне Хеда заняла четвертое место.

Также успехи спортсменки отмечены областными наградами: орденом «Доблесть Кузбасса», медалями «За честь и мужество», «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени, «За веру и добро».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.