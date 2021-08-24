В Белове открылась обновленная школа на 1020 учеников

После модернизации открылась школа № 32 в Белове, построенная в 1997 году. Работы выполнены по губернаторской программе «Моя новая школа».

«В Кузбассе проводится последовательная работа по обновлению образовательных учреждений. Важно, чтобы возможность получать качественное образование была у детей в любом городе, поселке, деревне. Школа № 32 стала третьей в Белове и 24-ой в Кузбассе, которую модернизировали по региональной программе “Моя новая школа”. На ее ремонт и оснащение из областного бюджета направили 218,7 миллионов рублей. За новые парты в предстоящем учебном году сядут 1020 ребят», – отметил губернатор Сергей Цивилев.









В обновленной школе отремонтировали кровлю, инженерные коммуникации, провели внутреннюю отделку коридоров и классов.

В кабинетах математики, биологии, физики и химии оборудованы цифровые лаборатории. Все классы оснащены интерактивными досками. Рабочие места для педагогов обеспечены выходом в интернет. Есть школьная метеостанция, 3D-принтеры. Кардинальные изменения произошли в кабинетах информатики и иностранного языка: здесь установлены современные компьютеры и лингафонное оборудование.

Для информирования учащихся о расписании уроков и других школьных новостей установлена интерактивная панель. Созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Эстетическому развитию школьников будет способствовать современный зал хореографии и цифровое пианино в кабинете музыки.

Для занятий физкультурой и спортом восстановлен плавательный бассейн, современным оборудованием оснащены спортивные залы, в одном из которых установлено электронное табло. На прилегающей территории оборудован стадион и многофункциональная спортивная площадка. Для подготовки и сдачи норм ГТО появился электронный лазерный тир.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.