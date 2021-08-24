Продолжается прием вопросов на прямую линию губернатора Сергея Цивилева, которая пройдет в четверг, 26 августа. На платформу «Кузбасс онлайн» и в колл-центр поступило уже почти 2000 обращений.

Задать вопрос можно также через цифровую платформу «Кузбасс онлайн»: на сайте kuzbass-online.ru или в мобильном приложении. Вопросы будут приниматься до окончания прямой линии. Также на цифровой платформе все желающие могут голосовать за самые актуальные, по их мнению, вопросы. Список вопросов для прямой линии будет сформирован по итогам голосования.

Больше всего голосов в настоящее время набрали вопросы, которые касаются повышения цен, вакцинации от коронавируса, газификации, строительства объездной дороги вокруг Кемерова и ремонта дорог в муниципалитетах, здравоохранения и образования.

Если вопрос не прозвучит в эфире, заявитель получит ответ на электронную почту в течение двух недель после прямой линии. Кроме того, ответ разместят в личном кабинете на платформе «Кузбасс онлайн».

Также вопросы принимает специализированный колл-центр по телефону 8 (3842) 900-399. В будние дни до 25 августа можно будет задать свой вопрос с 14 до 17 часов, в четверг, 26 августа, – с 09:00 до завершения прямой линии в 21:00. При обращении необходимо назвать свою фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон. Ответ будет направлен на указанный адрес.

На самые актуальные вопросы глава региона ответит в эфире телеканалов «Десятка» и «Кузбасс 1», а также на радиостанциях «Кузбасс FM» и «Маяк» с 19:00 до 21:00. Трансляцию можно будет посмотреть на личной странице губернатора в Instagram, в соцсети «ВКонтакте» и на Youtube-канале «Цивилев. Live». Текстовая трансляция будет организована в Telegram-канале «Цивилев. Live».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.