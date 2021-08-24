Более 200 работников угольной отрасли Кузбасса получат награды в честь Дня шахтера

В Кузбассе стартовала «Шахтерская неделя». В связи с пандемией коронавируса массовые торжества отменены, чествование работников отрасли, ветеранов, семей погибших шахтеров проходят точечно в муниципалитетах и на предприятиях.

«В эти дни мы поздравляем людей главной профессии региона. Угольная отрасль по-прежнему является базовой для экономики Кузбасса. Во всех объектах, которые мы сегодня создаем и открываем, – вклад труда шахтеров и горняков. Профессия угольщика – одна из самых сложных и опасных. Трудиться на шахте или разрезе могут только люди особого склада – мужественные, ответственные, любящие свое дело. Эта любовь и уважение к профессии в Кузбассе передается из поколения в поколение, поэтому на торжественные приемы обязательно приглашаем ветеранов, людей, заложивших основу производственной мощи региона», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.









В Ленинске-Кузнецком торжества проходят на площади мемориала «Шахтерская гвардия» Кольчугинского рудника. Здесь областные награды получили 29 шахтеров компании «СУЭК-Кузбасс», в том числе бригады – трижды «миллионеры», установившие мировые и всероссийские рекорды добычи. «Миллионер», подземный машинист горных выемочных машин Евгений Морозов в свободное от работы время много лет на общественных началах тренирует детей в секции киокусинкай карате, воспитал юных чемпионов Кузбасса, России, Европы и мира. На торжество пригласили и представителей династии Чигоряевых, общий стаж которых составляет 320 лет. Родоначальник династии Никита Чигоряев устроился на шахту в 1932 году навалоотбойщиком. Сейчас на угольном предприятии Ленинска-Кузнецкого работает уже 12-й представитель фамилии – Евгений Чигоряев.

В Кемерове на торжественное мероприятие пригласили угольщиков предприятий севера области. Сегодня 50 горняков были отмечены медалями «За служение Кузбассу», «300 лет Кузбассу», «За веру и добро», орденами «За доблестный шахтерский труд» разных степеней, «За обустройство земли Кузнецкой» и золотым нагрудным знаком «Кузбасс».

Праздничные тожества в Белове прошли на территории Центральной обогатительной фабрики. Это одно из старейших углеперерабатывающих предприятий региона, которое работает с 1965 года. Сейчас на производстве проведено глобальное техническое перевооружение, что позволило снизить зольность продукции до 8,5 %. На торжественном приеме 29 сотрудников фабрики и сотрудников других угольных предприятий города отмечены областными медалями, также приглашенным были вручены ордена «За доблестный шахтерский труд» разных степеней и присвоено несколько званий «Заслуженный шахтер Кузбасса».

В Прокопьевске среди 12 награжденных был водитель БелАЗа Николай Борков, он представлен к званию «Заслуженный шахтер Кузбасса». Николай Алексеевич работает на автомобиле «Техническая помощь», с его помощью в короткие сроки производится ремонт большегрузов на линии, а также оперативно осуществляется доставка вышедшего из строя автомобиля на ремонтную базу. В Прокопьевском округе поздравления с профессиональным праздником и награды получили еще 25 угольщиков.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.