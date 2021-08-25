На самые актуальные вопросы глава региона ответит завтра, 26 августа, в эфире телеканалов «Кузбасс 1» и «10 канал», а также на радиостанциях «Кузбасс FM» и «Маяк» с 19:00 до 21:00.

Трансляцию можно будет также посмотреть на личной странице губернатора в Instagram, в соцсети «ВКонтакте» и на Youtube-канале «Цивилев. Live». Текстовая трансляция будет организована в Telegram-канале «Цивилев. Live».

В настоящее время от жителей поступило уже более 2100 вопросов. Обращения к губернатору будут принимать до окончания прямой линии. Задать вопрос можно через цифровую платформу «Кузбасс онлайн»: на сайте kuzbass-online.ru или в мобильном приложении. Здесь же можно голосовать за самые актуальные вопросы, по итогам будет сформирован список вопросов для прямой линии.

При обращении обязательно указать настоящее имя и контактные данные. Нужно описать проблему и четко сформулировать вопрос, а также обозначить адрес (название населенного пункта, улицы), где произошла описываемая ситуация. В обращении недопустимо использование нецензурной лексики.

Если вопрос не прозвучит в эфире, в течение двух недель после прямой линии ответ придет на электронную почту, указанную при регистрации на «Кузбасс онлайн», и в личный кабинет платформы.

Также вопросы принимает специализированный колл-центр по телефону 8 (3842) 900-399. Сегодня, 25 августа, можно будет задать свой вопрос с 14 до 17 часов, в четверг, 26 августа, — с 09:00 до завершения прямой линии в 21:00. При обращении необходимо назвать свою фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон. Ответ будет направлен на указанный адрес.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.