Сегодня главный кузбасский праздник отметили в «Сибирской угольной энергетической компании». Рассказывает Арина Мерлова.

В этом году СУЭК отметила 20-ый юбилей. На торжественном приёме – лучшие из лучших. Александра Антипова удостоили почётного звания «Заслуженный шахтёр Кузбасса». В профессии он – более 40 лет.

Для них шахтёрский мундир – это не просто парадная форма. Знак отличия, гордости, памяти о героическом труде многих поколений угольщиков. В компании «СУЭК Кузбасс» работают целыми семьями. У Чигоряевых общий шахтерский стаж – 320 лет.

С профессиональным праздником шахтёров поздравил председатель правительства Кузбасса Вячеслав Телегин: отметил, что горняки – достояние и гордость Кузбасса и всей России.

Музыкальным подарком для всех собравшихся стало выступление вокальных групп – победителей песенного конкурса в честь юбилея СУЭК. Угольная промышленность – это почти 40% экономики региона. Благодаря Кузбассу, Россия занимает 3-е место в мире по объемам экспорта твёрдого топлива. И задача сейчас – не останавливаться на достигнутом, а набирать обороты.

Автор: Арина Мерлова