Модельная библиотека открылась в Кемерове в рамках нацпроекта «Культура»

Многофункциональный центр культурного развития «Книжная радуга» появился в год 300-летия Кузбасса в жилом районе Кедровка. На ремонт и оснащение библиотеки было выделено 5 млн рублей из федерального бюджета, 3 млн рублей – средства муниципалитета.



В здании общей площадью 173 кв. м провели реконструкцию и капитальный ремонт – сделали перепланировку, полностью заменили системы жизнеобеспечения, смонтировали вентиляцию, установили подъемник для маломобильных горожан. Проект интерьера помещений разработали профессионалы, дизайн выполнен в цветах, символизирующих угольную промышленность.











Здесь будут реализовывать несколько проектов, или «лабораторий», разработанных сотрудниками. Вместо читального зала будет quiet time (англ. – тихое время) – пространство для проведения времени без гаджетов. Запланированы семейные программы, клуб любителей истории, творческая площадка, направление развития информационной культуры, объединение экологов, работа с современными компьютерными программами. Как отмечают сотрудники, это далеко не полный перечень идей. Библиотека нового формата – это не книгохранилище, а пространство для самореализации, интересных встреч, досуга, центр с открытым доступом к книжному фонду и онлайн-хранилищам библиотек страны и мира.



В «Книжной радуге» можно будет проводить видеоконференции и телемосты, для этого в библиотеку закупили современное оборудование, комфортную мебель, в том числе бескаркасные кресла, стеллажи на колесах.



Значительно обновился книжный фонд – специалисты учли пожелания читателей, и сюда поступило более 5 тысяч новых книг, из них почти половина – современная детская литература. Есть художественная литература, научно-популярные издания, справочники, книги о спорте, психологии и экологии.



Сотрудники учреждения прошли курсы повышения квалификации. Помощь в работе им будут оказывать библиоволонтеры – активисты из числа постоянных читателей, которые готовы участвовать в организации мероприятий, в том числе на дому для маломобильных горожан.



По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.