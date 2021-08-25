25 августа губернатор Кузбасса Сергей Цивилев принял участие в открытии после капитального ремонта спортивного комплекса «Лазурный» в Кемерове.

«Возобновление работы бассейна “Лазурный” было одним из горячих пожеланий жителей, прежде всего ребят, которые очень хотели его посещать, тренироваться здесь. Спорту в Кузбассе уделяется особое внимание. Если в 2018 году в регионе был один из худших показателей в стране по укомплектованности спортивными объектами на душу населения, то сейчас ситуация кардинально изменилась, мы уже входим в лидирующую группу в России по количеству спортивных объектов на каждого жителя. Важно, что мы делаем это для людей, для наших детей, и эти усилия дают результаты. Буквально во всех спортивных дисциплинах наши спортсмены демонстрируют высочайшие достижения. Так, на прошедшей Олимпиаде все представители Кузбасса завоевали медали. Наша задача сейчас – правильно организовать работу всех этих спортивных объектов и для тренировок, и для проведения спортивных соревнований, готовить наших детей к новым спортивным победам», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Затраты на модернизацию спортивного комплекса «Лазурный» составили 200 млн рублей частных инвестиций. Это позволило за 1,5 года провести полную реконструкцию: восстановить чашу плавательного бассейна, усилить несущие конструкции здания, заменить систему вентиляции и водоподготовки, выполнить качественный и современный ремонт.

В обновленном спортивном комплексе установлена современная система вентиляции с функцией поддержания микроклимата, видеонаблюдение, охранно-пожарная система сигнализации, биометрический терминал для измерения температуры тела, а также новейшее оборудование для фильтрации и циркуляции общего объема воды в чаше плавательного бассейна.

Посетителей ждет 50-метровый плавательный бассейн с 8 дорожками глубиной от 1,8 до 3 метров. Для начинающих пловцов без ограничения по возрасту в чаше плавательного бассейна предусмотрено «второе дно» длиной 20 м и глубиной 1 м.

Спортивный объект включает в себя 2 спортивных зала: тренажерный зал площадью 200 кв. м с обновленным гантельным рядом и спортивными тренажерами, а также фитнес-зал площадью 156 кв. м с современными групповыми программами и новым спортивным оборудованием. По достоинству посетители смогут оценить сауны, хаммам и арома-хаммам.

Входная группа и первый этаж, включая места общего пользования, адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Как рассказала дизайнер Татьяна Шалугина, изюминкой спортивного комплекса стал исторический паркет, который обнаружили в здании 1965 года постройки при вскрытии ламината в фитнес-зале. Уникальное покрытие решили восстановить.

Новый тренерский состав готов предложить современные групповые программы, а также индивидуальные персональные тренировки и занятия в мини-группах.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.