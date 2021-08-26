Губернатор Сергей Цивилев встретился с боксером Глебом Бакши. Спортсмен прибыл в Кузбасс в преддверии старта чемпионата России по боксу, который пройдет на базе СРК «Арена» с 27 августа по 4 сентября. Напомним, как представитель Кузбасса на прошедшей Олимпиаде в Токио спортсмен завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 75 кг.

«От Кузбасса на Олимпиаде в Токио выступали четыре спортсмена и все они завоевали медали. Такого никогда в истории спорта региона не было. Мы очень гордимся нашими чемпионами и создаем условия, чтобы вырастить новых мировых спортивных звезд: строим новые спортивные сооружения, устанавливаем во дворах спортивные площадки, ремонтируем спортзалы», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Спортсмен, который выступает в параллельном зачете за Кузбасс и Республику Крым, прибыл с целью посетить чемпионат России, поддержать товарищей, друзей по сборной команде страны, которые примут участие в соревнованиях, а также провести мастер-классы для начинающих боксеров. Глеб Бакши рассказал, что сейчас освобожден от участия в чемпионате России по боксу как олимпиец.

«Не та медаль, на которую рассчитывал, но с гордостью буду ее носить. Это опыт колоссальный. Спасибо, что поддерживали. Даже вдалеке от дома мы чувствовали поддержку, она была особенно важна и нужна. Это не только моя медаль, но и наша общая», — сказал Глеб Бакши.

Также спортсмен планирует начать подготовку к чемпионату мира, который будет проходить в Сербии с 26 октября по 6 ноября 2021 года.

За большой личный вклад и развитие физической культуры в Кузбассе, высокие спортивные достижения и в связи с успешным выступлением на XXXII Олимпиаде в Токио губернатор Сергей Цивилев наградил Глеба Бакши почетным знаком «Золотой знак «Кузбасс».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.