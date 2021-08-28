Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров и руководители угледобывающих компаний обсудили вопросы обеспечения вывоза угля в контексте перспективы освоения мировых угольных рынков и развития угольной промышленности.

«Уже стало традицией примерно раз в год на территории Кузбасса обсуждать важнейшие проблемы вывоза угля: ограничения, возможности. Это является основным фактором развития угольной отрасли, существенным элементом экономики. Благодаря в том числе усилиям Сергея Евгеньевича как руководителя главного угледобывающего региона страны, мы достаточно далеко продвинулись в понимании тех параметров, в которых будем жить», — подчеркнул Андрей Белоусов.

Участники совещания рассмотрели, как выполняются поручения Президента страны по вывозу угля из Кузбасса, в том числе в рамках соглашения между правительством региона и ОАО «РЖД». Как рассказал заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Алексей Шило, вопрос транспортного обеспечения вывоза угольной продукции — стратегический для Кузбасса. Доля отгрузки каменного угля по сети железных дорог в регионе составляет почти 61%, Кузбасс обеспечивает свыше 67% от общероссийского экспорта данного вида продукции.

«Хочу поблагодарить кузбасских угольщиков-грузоотправителей за активное взаимодействие. Второй год отгрузка на экспорт в восточном направлении осуществляется в рамках заключенного соглашения между РЖД и администрацией Кузбасса, в соответствии с отдельным поручением Президента РФ. По итогам полугодия компания обеспечила выполнение целевых показателей на 100%, в июле из-за чрезвычайной ситуации в Забайкальском регионе было допущено отставание 700 тысяч тонн, в августе вышли на плановые темпы отгрузки. К концу года отставание будет восполнено», — отметил Алексей Шило.

Алексей Николаевич подчеркнул, что на перспективном для Кузбасса восточном полигоне задействовано более 14 тысяч специалистов разных профессий, более 2,5 тысяч единиц различной строительной техники. В этом году будут реализованы все проекты, предусмотренные первым этапом развития Восточного полигона.

Также на встрече обсудили дальнейшее развитие угольной промышленности в России. Как рассказал генеральный директор АО ХК «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев, Кузбасс обладает значительными возможностями расширения рынков сбыта, особенно перспективна в этом плане Азия.

«Азия потребляет более 5 миллиардов тонн угля. Импорт составляет около 500 миллионов тонн, из них Россия поставляет 112 миллионов тонн. При этом ни индонезийский, ни китайский, ни другие добываемые в Азии угли не сравнятся по качеству с кузбасским. 76% закупаемого Европой угля — из России. Европейский рынок привлекает качество российского топлива и много вариантов его поставки», — отметил Геннадий Алексеев.

«Мы очень хорошо понимаем, что возможности вывоза угля из Кузбасса и с территории Дальнего Востока в значительной мере определяют развитие угольной отрасли. Мы определили четкие планы до конца 2024 года по развитию Восточного полигона, который является ключевым в этом плане. И в рамках этих планов отфиксировали в тоннах объемы вывоза угля из Кузбасса. Если сейчас по соглашению вывозится 53 миллиона тонн, то в 2024 году эта цифра должна вырасти до 68 миллионов тонн», — отметил Андрей Белоусов.

Также на совещании обсудили дополнительные меры, которые нужно реализовать, чтобы увеличить объемы. Прежде всего они связаны с развитием технологии перевозок: увеличение веса поезда и скорости движения.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.

Фото: ТАСС/Максим Киселев