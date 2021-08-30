Накануне нового учебного года министерство науки и высшего образования Кузбасса подвело итоги приемной кампании по бюджетной очной форме обучения. На 2021/2022 учебный год вузы и филиалы вузов региона приняли на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета очной формы обучения 5187 студентов, в магистратуру поступило 716 студентов.

«В Кузбассе активно развивается система высшего образования, мы делаем все возможное, чтобы наши студенты имели доступ к самым лучшим программам, могли учиться по самым востребованным специальностям. За все время приемной кампании в вузы Кузбасса абитуриенты подали свыше 18 тысяч заявлений, примечательно, что к нам едут и из других регионов. Количество бюджетных мест в этом году составило 5903, это на 84 места больше, чем в прошлом году. Продолжается набор на коммерческой основе. Важно, чтобы все эти специалисты потом оставались здесь, работали для развития родного Кузбасса», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

По программам бакалавриата и специалитета очной формы обучения в пределах особой квоты было зачислено 239 студентов. В пределах квоты целевого приема зачислено 654 студента.

Также на первый курс очной формы обучения поступило 716 студентов-магистрантов. 34 студента-магистранта будут получать образование в рамках целевого набора.

«В этом году для удобства абитуриентов и их родителей мы создали электронную информационную платформу абитуриент42.рф. На одной виртуальной площадке были собраны материалы о программах обучения, предлагаемых кузбасскими вузами. Каждое из направлений подготовки на портале было «привязано» к виртуальным страницам приемных кампаний вузов. Ежедневно в рубрике “Цифра дня” отражались данные о количестве поданных заявлений. Портал наполнялся новостями о ходе приемной кампании. Работают дополнительные сервисы: “Календарь абитуриента”, переход на портал “Госуслуги” для подачи документов в электронном виде, переход на портал для абитуриентов России “Поступай правильно”», – рассказала о региональном пилотном проекте приемной кампании 2021 года министр науки и высшего образования Кузбасса Ирина Ганиева.

Как отметили в ведомстве, сервис будут развивать. Новый цифровой ресурс в перспективе объединит актуальную информацию о ходе приемной кампании каждого из кузбасских вузов. Есть идея сделать дополнительную вкладку, которая будет «просчитывать» варианты образовательных траекторий, предлагать кузбасские вузы, направления подготовки и переподготовки в зависимости от пакета сданных ЕГЭ.

До 31 августа включительно продолжается прием документов на коммерческой основе. Окончательные цифры приемной кампании будут известны после зачисления студентов на коммерческие места. С сентября вузы уже начнут новый этап профориентационной работы и подготовку к приемной кампании 2022 года.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.