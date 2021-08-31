Почти 400 юных кузбассовцев в этом году поступили в губернаторские образовательные учреждения

31 августа в парке имени Жукова в Кемерове состоялась линейка-посвящение для 398 первокурсников губернаторских образовательных учреждений. С праздничным событием ребят поздравил Сергей Цивилев.

«В Кузбассе делается все, чтобы каждый из вас смог проявить себя, показать свои способности. Для учебы, дополнительного образования и физического развития подготовлена хорошая база. От вас требуется только стремление в достижении поставленных целей. Впереди у вас увлекательная, интересная жизнь. Вы – будущее Кузбасса, дерзайте, и все у вас получится», – отметил в напутственном слове губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.







Посвящение прошли воспитанники кадетской губернаторской школы-интерната МЧС, кадетской школы-интерната полиции, женской гимназии-интерната, многопрофильного лицея-интерната, специальной общеобразовательной школы. Первокурсники получили праздничную стипендию в размере 500 рублей. По сложившейся традиции старшие учащиеся передали им вымпелы, после чего новобранцы дали клятву воспитанников губернаторских образовательных учреждений Кузбасса.

Напомним, все воспитанники находятся на полном государственном обеспечении. За счет областного бюджета они получают четырехразовое питание, обмундирование, учебники и школьные принадлежности. Также для них организовано посещение театров, музеев, спортивных учреждений, медицинское обслуживание. Кроме того, всем ребятам ежемесячно выплачивается стипендия в размере 330 рублей, а детям-сиротам – 660 рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.