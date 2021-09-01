1 сентября в Кузбассе стартовал проект «Пушкинская карта». Инициатором проекта выступил президент России Владимир Путин во время прямой линии 30 июня. Действовать «Пушкинская карта» будет на территории всей России без ограничений.

«У кузбасских школьников и студентов появилась замечательная возможность бесплатно посещать культурные мероприятия не только в нашем регионе, но и путешествуя по стране. Таким образом создаются условия для активного привлечения молодежи к изучению художественной культуры и искусства, становится доступнее все многообразие культурной палитры региона, российского и мирового искусства. Нашим учреждениям культуры акция поможет оценить предпочтения молодежи, подобрать репертуар, отвечающий запросам юной аудитории», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

При помощи специальных электронных карт школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет включительно смогут оплачивать посещение выставок, концертов, спектаклей и других культурных мероприятий.

Оформить электронную «Пушкинскую карту» можно на портале Госуслуги и при регистрации в специальном мобильном приложении «Госуслуги.Культура». Также можно получить карту на физическом носителе, обратившись в отделение «Почта Банк».

Номинал карты – 3 тысячи рублей. Средства сгораемые, сумму нужно потратить до конца 2021 года. Деньги на карту перечисляются государством один раз в год и самостоятельно баланс карты пополнить невозможно. Со следующего года на карту будет зачислено уже 5 тысяч рублей.

Использовать средства можно исключительно на билеты в федеральные, региональные, муниципальные и даже частные учреждения культуры, которые присоединились к программе «Пушкинская карта».

В Кузбассе участниками проекта стали 16 государственных и муниципальных учреждений культуры, среди них Театр драмы Кузбасса им. А.В. Луначарского, Новокузнецкий драматический театр, Прокопьевский драматический театр имени Ленинского комсомола, Государственный музыкальный театр Кузбасса им. А. К. Боброва, Театр кукол имени Аркадия Гайдара, Новокузнецкий театр кукол «Сказ», Театр для детей и молодежи в Кемерове, Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова, музей-заповедник «Красная Горка», Кузбасский государственный краеведческий музей и другие. После запуска проекта список учреждений культуры будет пополняться.

Подробная афиша мероприятий доступна на портале Культура.РФ и в приложении «Госуслуги.Культура» с 1 сентября. Посмотреть список доступных мероприятий можно на сайтах учреждений культуры, нажав на кнопку «Пушкинская карта».

В Кузбассе по «Пушкинской карте» на данный момент прошли модерацию федеральными и региональными экспертами 49 спектаклей, 6 концертов, 13 выставок, 29 экскурсий. Количество мероприятий регулярно будет изменяться.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.