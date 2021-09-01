44 «Точки роста» и 8 инновационных лабораторий открылись в Кузбассе в рамках нацпроекта «Образование»

1 сентября в 44 школах Кузбасса открылись образовательные центры естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Еще 26 таких цифровых лабораторий будут оборудованы до 10 сентября. А в Кузбасском педагогическом колледже и Ленинск-Кузнецком политехническом техникуме начали работу инновационные лаборатории, где студенты будут осваивать педагогику, банковское дело, социальную работу, а также учиться работать в сфере красоты.



«В этом году по нацпроекту «Образование» в Кузбассе откроем 70 «Точек роста» для школьников из сельской местности и малых городов, 70 таких центров у нас уже работают. Дети могут углубленно изучать любимые предметы, заниматься наукой, творчеством, развивать таланты, определяться с будущей профессией. Кроме того, до конца года в колледжах и техникумах откроем 28 инновационных мастерских, более 10 тысяч студентов смогут осваивать профессию на самом высоком уровне», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.













В общей сложности на обновление материально-технической базы образовательных учреждений по данным проектам в Кузбасс поступило 275,4 миллиона рублей федеральных средств, еще 111,5 миллиона направлено из областного бюджета и внебюджетных источников.



«Точка роста» — это оснащенные самым современным оборудованием предметные лаборатории, которые дают возможность ребятам получить дополнительное образование по направлениям: физика, химия, биология, технология, 3D-моделирование, управление квадрокоптерами, виртуальная реальность, шахматы, фотография, технология, ОБЖ.



Сразу три Центра образования открылись сегодня в Осинниках. В школах № 31, 16 и 35 за счет местного бюджета под цифровые лаборатории отремонтировали помещения, провели высокоскоростной интернет, закупили новую мебель. На федеральные средства в рамках национального проекта «Образование» закуплено 24 ноутбука и комплект многофункционального оборудования для каждого центра, стоимостью более 2 млн рублей каждый. Педагоги, которые будут работать в «Точках роста», прошли дополнительное обучение.



На 2022 и 2023 годы в регионе запланировано открытие еще 145 «Точек роста» в школах малых городов и сельских территорий.



В Кузбасском педагогическом колледже мастерские открыты по профилям «Дошкольное воспитание», «Преподавание в начальных классах», «Физическая культура, спорт и фитнес» и «Социальная работа». Мастерские для будущих педагогов оборудованы специальной мебелью, интерактивными панелями, спортивным инвентарем для занятий с детьми разных возрастных групп, приобретены ноутбуки.



Студенты Ленинск-Кузнецкого политехнического техникума будут заниматься в мастерских по профилям «Кондитерское дело», «Эстетическая косметология», «Парикмахерское искусство» и «Банковское дело». Так, к примеру, для кондитеров в мастерские закуплены конвекционная и подовая печи, тестораскаточная машина, электрическая соковыжималка, посудомоечная машина, лампа для карамели. В мастерской эстетической косметологии есть симуляторы для наращивания ресниц, аппарат для маникюра, воскоплав, камни для стоун-терапии и ультразвуковой комбайн для ухода за лицом. Мастерская банковского дела оснащена универсальным детектором валют, информационной индукционной системой, проектором, компьютерами и др.



До конца года в Кузбассе откроется еще 20 мастерских в 5 техникумах и колледжах. В скором времени свои двери распахнут мастерские Кузбасского многопрофильного, Новокузнецкого транспортно-технологического, Кузнецкого индустриального техникумов, Кузнецкого техникума сервиса и дизайна им. В.А. Волкова и Кемеровского коммунально-строительного техникума им. В.И. Заузелкова.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.