«Поезд здоровья» по распоряжению губернатора Сергея Цивилева прибыл в Юргинский округ

1 сентября в поселок станции Арлюк Юргинского округа прибыл «Поезд здоровья» с бригадой областных врачей. Прием пациентов будут вести невролог, кардиолог, офтальмолог и эндокринолог. Люди пройдут обследование, получат рекомендации по лечению, при необходимости им выпишут направление на госпитализацию или дообследование в клиниках областного центра.



Напомним, отправить в Юргинский округ и Юргу «Поезд здоровья» с областными специалистами губернатор Сергей Цивилев распорядился во время прямой линии 26 августа. Тогда жители пожаловались на дефицит врачей в местных больницах и невозможность попасть на прием к узким специалистам. Также по решению губернатора «Поезд здоровья» отправится и в Прокопьевск, из этого муниципалитета тоже было много жалоб по теме здравоохранения.









Во время прямой линии губернатор отметил, что проблема дефицита врачей и фельдшеров в Кузбассе стоит остро, для ее решения работают федеральные и региональные программы. По программе «Земский доктор» в 2020 году получили выплаты 53 врача, по программе «Земский фельдшер» – 58 фельдшеров. По программе привлечения дефицитных специалистов только в 2020 году получили выплаты в 1 миллион рублей 67 врачей и 54 фельдшера. В Кузбассе реализуются региональные меры поддержки для медработников: подъемные молодым специалистам, выплаты медикам дефицитных специальностей, социальная поддержка впервые трудоустроившихся на терапевтические и педиатрические участки, доплата за наставничество. В юбилейном году за счет регионального бюджета планируется привлечь 554 медицинских работника, за счет средств федерального бюджета – 103 специалиста.



Несмотря на все проводимые мероприятия, решить одномоментно вопрос кадрового дефицита невозможно. Поэтому врачи, выезжающие на «Поездах здоровья» в территории, где проблема с медицинскими кадрами стоит особо остро, будут своевременно оказывать квалифицированную медицинскую помощь жителям.

Так, 16 сентября «Поезд здоровья» будет работать в селе Проскоково Юргинского округа, а 27 сентября – в Юрге, где помимо вышеназванных врачей прием будут вести челюстно-лицевой хирург, нейрохирург и детский офтальмолог.

Прокопьевск уже сформировал заявку на необходимых специалистов. График работы «Поезда здоровья» в городе будет опубликован позже.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.