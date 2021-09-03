Кузбассовцы вспоминают жертв трагедии в Беслане

3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в Кузбассе прошли акции памяти о событиях, развернувшихся в средней образовательной школе № 1 в Беслане.

Традиционно в этот день проводятся тожественные линейки и митинги, на которых присутствующие отдают дань памяти жертвам террора и сотрудникам правоохранительных органов, пожертвовавшим своей жизнью в борьбе с терроризмом.









Так, в Кемерове участниками акции памяти стали студенты и преподаватели Кузбасского педагогического колледжа и колледжа предпринимательских и цифровых технологий, а также приглашенные гости. Участникам рассказали о деятельности правоохранительных органов и силовых структур в противодействии терроризму. Присутствующие почтили погибших в те сентябрьские дни минутой молчания и выпустили в небо 30 белых шаров.

В Калтане для учеников школы № 18 организовали линейку «Мы за детство без террора и войны». Школьникам рассказали об истории этой даты, о героических поступках учителей и спецназовцев, спасавших заложников. Ребятам объяснили, что паника – это самый страшный враг, подчас она мешает реально оценивать обстановку и действовать правильно, а также провели тренировочную эвакуацию. Память погибших почтили минутой молчания.

Просветительские встречи, видеоуроки, памятные акции прошли в учреждениях Березовского. Так, в ДК «Шахтеров» для учащихся школы № 1 провели беседу «Памяти жертвам террора». В нее приняли участие представители полиции, духовенства и сотрудники Дворца культуры. Встреча сопровождалась тематическими видеороликами и презентацией. Участники поговорили о необходимости сплоченности в противостоянии терроризму, акцентировали внимание на проявлении бдительности и вспомнили правила поведения в условиях теракта. Память погибших в Беслане и всех жертв терактов почтили минутой молчания.

В поселке Артышта Краснобродского городского округа у Обелиска Победы состоялось возложение цветов в рамках акции «Мы помним Беслан и скорбим». В мероприятии приняли участие жители поселка, представители территориального управления, учащиеся средней школы № 29. Участники почтили память погибших минутой молчания.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.