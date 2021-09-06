6 сентября на аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса рассмотрели ход реализации региональной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда по состоянию на начало сентября 2021 года.

«Обращаю особое внимание, что необходимо вести строгий контроль качества построенных и приобретенных для переселения людей жилых домов. Кроме того, муниципалитеты должны еще раз провести инвентаризацию аварийного фонда, а также принять необходимые меры по сносу расселенных домов», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Как рассказал заместитель губернатора по строительству Глеб Орлов, с 2019 года муниципальные образования Кузбасса заключили соглашения с собственниками о выплате компенсаций и муниципальных контрактов на приобретение квартир на общую сумму 4 млрд 926 млн рублей. На эти средства будет расселено 143 тыс. кв. м аварийного жилья.

По информации регионального министерства строительства, на сегодняшний день площадь аварийных жилых помещений, вошедших в региональную программу переселения, составляет 485 тыс. кв. м – это 1 344 многоквартирных дома, признанных аварийными до 1 января 2017 года. В них проживают 25,5 тыс. человек.

Для ускорения реализации программы Кузбасс в декабре 2020 года защитил заявку на дополнительное финансирование в размере 2 млрд 107 млн рублей, а в июле текущего года в соответствии с подписанной программой социально-экономического развития Кузбасса с Фондом содействия реформированию ЖКХ заключено дополнительное соглашение о досрочном завершении мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда до 31 декабря 2024 года. Утверждена заявка на предоставление финансовой поддержки Фонда на 2022 и 2023 годы сверх лимита, 9 июля в Кузбасс уже поступил аванс в размере более 2 млрд рублей.

Специалисты министерства на регулярной основе проводят выездной мониторинг реализации программы. Проверяется не только ход строительства нового жилья, приобретаемого муниципалитетами для переселения людей.

В ведомстве отмечают, что, согласно законодательству, собственникам жилых помещений выплачивается возмещение, сумма которого определяется независимым оценщиком, либо по соглашению с собственниками жилых помещений им могут быть предоставлены другие жилые помещения с зачетом стоимости изымаемых. Если стоимость планируемого к предоставлению дома или квартиры превышает размер компенсационной выплаты за изымаемое помещение, разницу в стоимости доплачивают сами переселяемые жители.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.