351 двор отремонтировали в Кузбассе в юбилейном году

При первоначальном плане в 300 дворов за счет экономии средств в сезоне 2021 года в Кузбассе по нацпроекту «Жилье и городская среда» отремонтировали 351 придомовую территорию.

«В 2021 году на ремонт дворов и общественных пространств в Кузбассе направили почти миллиард рублей, работы планировались во всех 39 муниципалитетах. Все подрядные организации справились в срок, уже завершили благоустройство всех запланированных дворов. Важно, чтобы работы выполнили качественно, за этим следят не только профильные ведомства, но и сами жители», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.









Одно из важнейших условий участия дворовой территории в программе ремонта – участие жильцов. Они выходят с инициативой преобразований, принимают участие в разработке проекта, помогают в его реализации.

Так, в Белове по нацпроекту «Жилье и городская среда» отремонтировали 30 дворов, расположенных в пгт Грамотеино, Инском, микрорайоне Бабанаково, центральной части города. Главным проектом благоустройства в текущем году стал двор в пгт Инском по ул. Липецкой, 24. Там, помимо основных работ, жители решили установить детскую игровую площадку.

В Кемерове по инициативе жителей кардинально преобразились дворы по проспекту Ленина, 146 и 144а, которые ранее находились в плачевном состоянии. Здесь уложили новый асфальт, обустроили парковку и установили бордюрный камень, благоустроили и озеленили территорию.

В Прокопьевске подрядчики уже завершили благоустройство в 68 дворах. Например, на ул. Российской, 29 сделали ремонт проезда, пешеходных дорожек, отмосток. Для отдыха представителей старшего поколения установлены скамейки. Общая площадь отремонтированной дворовой территории составила 1,3 тыс. кв. м.

Напомним, жильцы любого дома могут принять участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Для этого нужно провести общее собрание жителей, принять положительное решение о проведении работ и обратиться в управляющую компанию. По условиям программы, участники оплачивают 5 % стоимости минимального перечня работ (отмостки домов, пешеходные дорожки, парковки, газоны, скамейки, урны). 90 % работ из выбранного дополнительного перечня жители отплачивают отдельно.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.