100-летний юбилей отметила жительница Анжеро-Судженска Наталья Серебрянникова

Родилась Наталья Серебрянникова в селе Новорождественка Томской области. Росла и воспитывалась в многодетной семье. Когда началась война, Наталья Федоровна окончила Анжеро-Судженское медицинское училище, получив специальность фельдшера. 18-летнюю девушку направили на Дальневосточный фронт, где она в качестве старшей операционной сестры выхаживала раненых в госпитале города Спасск-Дальний в Хабаровском крае. Практически круглыми сутками стояла она у операционного стола, зачастую замещая хирурга. Помимо оказания медицинской помощи, молодая медсестра за 4 года войны сдала 11 литров крови для солдат.

В Анжеро-Судженск она вернулась лишь в 1946 году, после окончания Советско-Японской войны. Свою трудовую деятельность продолжила медицинской сестрой в городской больнице, здесь она работала более 38 лет.







Наталья Федоровна – ветеран Великой Отечественной войны, награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова, медалями «За честь и мужество», «За Победу над Японией», юбилейными медалями «70 лет разгрома Квантунской армии Японии», юбилейными медалями в честь Победы в Великой Отечественной войне и Вооруженных Сил СССР, знаком «Фронтовик 1941-1945».

За долголетний добросовестный труд награждена медалью «Ветеран труда», почетными грамотами, благодарственными письмами и денежными премиями администраций города и области, в 2007 году вручена медаль «За честь и мужество».

Цветы Наталье Федоровне и поздравления от президента Владимира Путина и губернатора Сергея Цивилева, а также медаль «90 лет Анжеро-Судженску» вручил глава города Александр Рыбалко.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.