Кузбасс готов к отопительному сезону на 97 %

Об этом сообщили в ходе совещания по готовности к отопительному сезону, которое провел губернатор Сергей Цивилев.

«Несмотря на то, что в Кузбассе уровень заболеваемости коронавирусом снижается, осень – сезон простудных заболеваний. Поэтому надо своевременно, с учетом рекомендаций всех специалистов, подать тепло прежде всего в социальные объекты – детские сады, школы, больницы и жилые дома, чтобы не спровоцировать рост заболеваемости. При этом необходимо следить за тем, чтобы температура в помещениях была комфортной, не создавать жару», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Профилактический ремонт и техническое обслуживание выполнялось на всех объектах инженерной инфраструктуры, рассказал первый заместитель губернатора — председатель Правительства Кузбасса Вячеслав Телегин.









«На подготовку Кузбасса к предстоящему отопительному сезону направлено 9,4 млрд рублей из бюджетов всех уровней, в том числе и средства предприятий ЖКХ. Готовность к отопительному сезону составляет 97 %, за неделю поправим оставшиеся недочеты», – доложил Вячеслав Телегин.

В этом году в Кузбассе закрыли 14 нерентабельных котельных. На их место пришли современные – с большим коэффициентом полезного действия. Так, газовая котельная появилась в Новоильинском районе Новокузнецка, завершается строительство котельной в пгт Верх-Чебула, введена в эксплуатацию котельная-терморобот в деревне Покровка, Чебулинского муниципального округа, также введены в эксплуатацию две новые газовые котельные в Кемерове. В итоге во время отопительного сезона в Кузбассе будут работать 944 котельных.

Накануне нового отопительного сезона гидравлические испытания провели во всех 34 муниципальных образованиях. Общая протяженность протестированных тепловых сетей составила 3962 км. На сегодняшний день коммунальщики заменили 88 км ветхих тепловых сетей и уже подготовили к работе 3774 км региональной системы теплоснабжения, 98 км ветхих водопроводных сетей и подготовили к работе 11500 км, а также заменили 17 км ветхих канализационных сетей и подготовили 1902 км.

В Кемерове провели испытания на прочность почти 600 км тепловых сетей. Выявлено 326 дефектов, большинство из них устранены. На 9 объектах работы подходят к завершению. Паспорта готовности к отопительному сезону выданы 6 теплоснабжающим организациям. Еще 3 организации проходят процедуру оформления. Кроме того, к зиме готовят жилой фонд: 3209 многоквартирных домов должны получить паспорт готовности. Такой же документ получают управляющие компании и ТСЖ. На сегодняшний день его получили 74 компании из 108.

Полностью завершены работы на тепловых сетях в Ленинске-Кузнецком. К отопительному сезону готовы все 16 котельных. В автоматическом режиме, с повышенной производительностью заработает новый котел на котельной «Привокзальная». На котельной № 40, которая обеспечивает теплом школу № 19 поселка Дачный, установлен терморобот. На участке теплотрассы в 1-м микрорайоне от котельной «КСК» заменено 270 м труб. В процессе укладки специалисты применили современную систему утепления, что существенно снизит теплопотери.

В Белове продолжается строительство теплотрассы от Беловской ГРЭС до центра города. Ее готовность составляет 87 %: соединен, наполнен и опрессован трубопровод в пойме реки Бачат, ведется изоляция и обваловка опорных конструкций. Одновременно в центре города заканчиваются работы по прокладке теплотрассы до ЦТП 30 квартала в районе переулка Цинкзаводского. Реализация проекта позволит вывести из эксплуатации 6 устаревших котельных, что улучшит экологическую ситуацию в городе.

В ходе подготовки к отопительному периоду в Тайге на котельных отремонтировали 22 котла, заменили 780 м ветхих тепловых сетей. Подготовлено 260 многоквартирных домов, из них 188 с центральным отоплением. На территории городского округа работы по обслуживанию и содержанию жилого фонда выполняют 3 управляющие компании. Данные компании заканчивают промывку тепловых систем МКД.

В Междуреченске готовность котельных и тепловых сетей к отопительному сезону составила 100 %. Также в полной готовности находятся объекты социальной сферы: детские сады, школы, медицинские объекты с круглосуточным пребыванием людей. Паспортов готовности МКД подписано 492, что составило 92,6 %.

В целях ликвидации аварийных ситуаций на объектах ЖКХ сформирован аварийный запас материально-технических ресурсов на сумму 3,8 млн рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.