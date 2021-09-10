9 сентября президент Владимир Путин провел заседание Российского организационного комитета «Победа», посвященное присвоению федерального звания «Город трудовой доблести». Кемерово отметили как город, который из 12 представленных к почетному званию внес наибольший вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

«В знак глубочайшего уважения, преклонения перед теми, кто без сна и отдыха, презрев все лишения, а подчас и отдавая свои жизни, работал на заводах и фабриках, в госпиталях и научных лабораториях, – и именно для того, чтобы подтвердить наше уважение перед этими людьми, в России учреждено почетное звание “Город трудовой доблести”. […] столица Кузбасса – Кемерово – за годы войны в разы увеличила выпуск важнейшей продукции и сейчас является одним из индустриальных центров страны», – отметил Владимир Путин.

Также президент поручил в городах, удостоенных почетного звания, привести в порядок все объекты, памятники, связанные с подвигом фронта и тыла, вместе с жителями подумать и запустить просветительские программы для молодых людей, молодежи, чтобы ребята знали, как много для Великой Победы сделал их родной город, их семьи.

«Сегодня президент принял решение о присвоении Кемерову звания “Город трудовой доблести”. Мы благодарим Владимира Владимировича Путина за такое внимание к нашему региону: уже два города удостоены такого высокого звания. В прошлом году такого звания был удостоен город Новокузнецк, и это важно не только для самого города, но и для южной агломерации. Сегодня это Кемерово и северная агломерация. Поздравляю кемеровчан и всех кузбассовцев с присвоением столице региона звания “Город трудовой доблести”. Я благодарю каждого из 823 769 человек, кто поддержал эту инициативу. Это звание город заслужил самоотверженным трудом всех жителей, их вклад в Великую Победу и в боях, и в тылу трудно переоценить. На фронт ушли более 60 тысяч кемеровчан, более 17 тысяч из них не вернулись. Память об их подвигах мы будем хранить», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Почетное звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Теперь в столице Кузбасса будет установлена стела с изображением герба города и текстом указа о присвоении почетного звания.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.