Капитальные ремонты учреждений культуры и памятников, развитие системы здравоохранения и туристической отрасли, а также перспективы взаимовыгодного сотрудничества аграриев и машиностроителей в Кузбассе. Чебулинский и Прокопьевский районы – в центре внимания, их посетил с рабочими визитами Сергей Цивилев.

Поселок Трудармейский развивается. Активно модернизируются учреждения культуры. Местная библиотека – в завершающей стадии ремонта. Стоимость работ составила почти 8 млн рублей. Обновили крышу, фасад, коммуникации, отделку внутренних помещений.

Посетил губернатор и территорию Дома культуры. Почти 280 млн рублей освоены. Основные работы подрядчик уже провел. Объект должны сдать весной 2022 года, но строители обещают справиться раньше.

А на аллее Славы реконструкция уже закончена. Установлен памятник воинам-односельчанам, а также запущен сенсорный пилон, на котором можно посмотреть хроники важнейших этапов Великой Отечественной и информацию о местных героях.

Что нелишне не только для патриотического воспитания молодежи, но и для развития туризма. Недалеко расположился современный круглогодичный комплекс. А в обновлённой местной участковой больнице открылось гериатрическое отделение на 12 коек. В нём уже приняли 72 пациента со всего Кузбасса.

Развивая территории, необходимо помнить и об отраслях, которые приносят доходы населению. В Чебулинском районе губернатор пообщался с сельхозпроизводителями. В Кузбассе возвращают в оборот посевные земли. В прошлом году было собрано 1 млн 280 тыс. тонн зерна.

Урожай растет, и аграрии столкнулись с неожиданной проблемой – его сложно хранить из-за нехватки зерносушильных комплексов, которые производят за пределами региона. Сергей Цивилев на месте дал задание министерству промышленности и торговли найти выход из ситуации.

Промышленность поможет сельскому хозяйству, что положительно скажется на жизни населения, для которого благоустраивают и развивают местные территории. В выигрыше – все!

Автор: Сергей Ищенко