Свыше 1700 жителей отдаленных населенных пунктов Таштагольского района проголосовали на думских выборах

Досрочные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации прошли в Шерегешском городском поселении, Усть-Кабырзинском и Каларском сельских поселениях, а также в Кызыл-Шорском поселении Таштагольского района.

Участники избирательной комиссии добирались на лодке и внедорожном автомобиле. На некоторые участки бюллетени и охраняющих их полицейских доставили вертолетом. Всего проголосовало 1758 избирателей.







Для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в условиях пандемии при проведении досрочного голосования все члены участковой комиссии работали в масках, защитных экранах, халатах и перчатках. Каждому избирателю выданы индивидуальные маска, перчатки и ручка.

Напомним, досрочное голосование пройдет в отдаленных и труднодоступных поселках пяти муниципалитетов Кузбасса и общей сложности коснется более 2000 избирателей. Кроме жителей Таштагольского района, на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва и на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Кузбасса созыва 2018–2023 гг. по Мысковскому одномандатному избирательному округу № 22 уже проголосовали избиратели отдаленных поселков Мысковского округа.

Основной день голосования – воскресенье, 19 сентября, но работать избирательные участки будут также в пятницу и субботу – 17 и 18 сентября. Подсчет всех голосов, включая тех, кто проголосовал досрочно, пройдет после завершения голосования 19 сентября.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.