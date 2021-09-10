Кузбассовцы вышли на экологические субботники

10 сентября в Кемерове на берегу Томи состоялся Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». Участниками мероприятия стали 150 человек.

Акция проводится по инициативе Общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия». 2021 год стал для проекта десятым – юбилейным. Кузбасс поддерживает всероссийскую инициативу восьмой год. Организатором субботника выступило региональное министерство природных ресурсов и экологии.













Кемеровчане очистили от мусора водоохранную зону и берег реки. В этот раз было принято решение не только собрать мусор, но и рассортировать его в контейнеры для раздельного сбора. Пластик, стекло, металл, картон и бумагу отправят для переработки.

В селе Безруково Новокузнецкого района осенняя уборка в рамках экологической акции «Чистый парк» прошла в любимом месте отдыха жителей – на территории парка у Дома культуры. В субботнике приняли участие волонтеры, члены cовета ветеранов, сотрудники социальной сферы и школьники. На площади в 1 гектар они собрали мусор и сухие ветки.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.