Новый инфекционный больничный комплекс открылся в Новокузнецке

15 сентября в ходе рабочей поездки глава региона Сергей Цивилев открыл Новокузнецкую городскую клиническую инфекционную больницу № 8 имени В.В. Бессоненко. Участие приняли заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай, заместитель губернатора Кузбасса по строительству Глеб Орлов, министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин, глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

В формате видеоконференцсвязи в открытии учреждения приняла участие заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

«Я благодарю Сергея Евгеньевича и всех его коллег за работу, которую вы проводите в плане обновления системы здравоохранения Кузбасса. Искренне благодарю всех медицинских работников Кузбасса за спасенные человеческие жизни. Введенная инфекционная больница станет частью оказания медицинской помощи жителям региона. Благодарю строителей, которые работали над этим объектом. Очень надеюсь, что программы, которые запланированы на территории Кузбасса, прежде всего в рамках модернизации первичного звена здравоохранения, будут реализованы», – сказала Татьяна Голикова.



















Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что создание передового медицинского учреждения инфекционного профиля – значимое событие для жителей Кемеровской области.

«Важный вклад в борьбу с инфекцией вносит создание специализированной инфраструктуры, открытие современных, а главное – комфортных для пациентов и медицинских работников больниц. Инфекционная больница Новокузнецка станет центром южной агломерации Кузбасса по противодействию различным инфекционным заболеваниям. Она оснащена всем необходимым оборудованием, квалифицированные специалисты уже готовы заступить на свои посты. Все это позволит нам сохранять жизни и здоровье людей в борьбе с инфекционными патогенами любого типа», – сказал Михаил Мурашко в видеообращении.

С открытием нового медицинского комплекса поздравил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин: «Я поздравляю жителей южной агломерации Кузбасса с запуском такого важного для их здоровья объекта. За полтора года удалось в чистом поле реализовать уникальный проект. Несмотря на определенные сложности, связанные с пандемией, все работы выполнены в срок и в полном объеме».

«Выбрали площадку, которая подходила для строительства больницы, рассчитанной на патоген первого типа, то есть даже на лечение чумы. Здесь заложено все необходимое оборудование: очистные сооружения, подготовка воды, воздуха, специальный подход к палатам. Мы сами спроектировали и в кратчайшие сроки – за полтора года – построили этот уникальный объект. Спасибо Министерству здравоохранения Российской Федерации за поддержку. Команда врачей уже сформирована, больница готова принимать пациентов», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Объект оценил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

«Глубокоуважаемые коллеги, это большая радость – участвовать в открытии медицинской организации. Передаю вам самые теплые пожелания от министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко, он просил поздравить коллектив, организаторов, пожелать самого доброго. Этот уникальный проект не только для Кузбасса, но и для России. За полтора года удалось возвести больницу, площадь которой превышает 27 тысяч квадратных метров. Здесь может быть развернуто более 300 коек, а это более 11 тысяч пациентов, которые могут получить медицинскую помощь в течение года. Это новый уровень оборудования, подготовки, доступности медицинской помощи для жителей. Комплекс будет работать не только на благо пациентов, но и медицинских работников: он станет клинической базой Новокузнецкого института усовершенствования врачей. Поздравляю всех с открытием и желаю здоровья!», – сказал Олег Салагай.

Старт строительству был дан 20 апреля 2020 года, финансирование составило 4,7 млрд рублей, большую часть средств выделили из областного бюджета, по 230 млн направили ООО УК «Кузбассразрезуголь» и АО «ЕВРАЗ», 100 млн – компания РУСАЛ. На оснащение комплекса из областного бюджета было вложено 620 млн рублей.

Комплекс Новокузнецкой городской инфекционной больницы состоит из 12 зданий общей площадью 27,8 тыс. кв. м. Он отвечает всем санитарно-эпидемиологическим требованиям: это и обособленное расположение больницы, большая территория, лечебный корпус, на 100 % оборудованный мельцеровскими боксами. Каждый оснащен индивидуальной вытяжкой, с обеззараживанием воздуха и отдельным входом для пациентов. В больнице будут трудиться свыше 340 медицинских работников, в том числе более 70 врачей.

В шестиэтажном здании лечебного корпуса расположено 99 боксов, рассчитанных на 270 коек, при необходимости возможно увеличение коечного фонда до 319 коек. Все боксы оснащены современным оборудованием. Подачу кислорода в палаты обеспечивает собственная кислородно-газификационная станция.

Лабораторная служба расположена в отдельном здании и включает в себя клинико-диагностическую и микробиологическую лаборатории. Они оснащены современным оборудованием для выполнения широкого набора исследований, в том числе с возбудителями I и II групп патогенности, такие как автоматические бактериологический и биохимический анализаторы, масс-спектрометр и т. п.

Отделение лучевой диагностики оснащено системой компьютерной томографии, рентгенодиагностическим телеуправляемым комплексом, УЗИ экспертного класса. Рентгенологическая служба позволит оперативно в круглосуточном режиме проводить исследования, КТ легких, головного мозга и других систем. Кроме того, в учреждении имеются палатные рентгенографические портативные аппараты для проведения исследований по неотложным показаниям непосредственно в боксах.

Для медицинских отходов классов Б и В приобретен специальный утилизатор.

Учреждение ориентировано на диагностику и лечение пациентов с инфекционными заболеваниями – вирусными гепатитами и другими инфекционными и паразитарными болезнями, нейроинфекциями, с природно-очаговыми заболеваниями, ВИЧ и особо опасными инфекциями.

Также на базе комплекса планируется развитие амбулаторной службы: будет организован консультативный прием инфекциониста, дневной стационар на 22 койки и консультативно-диагностический кабинет для больных с хроническими вирусными гепатитами.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.