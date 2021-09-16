Сергей Цивилев: Спортивные объекты Кузбасса должны соответствовать мировым стандартам

16 сентября губернатор Сергей Цивилев проинспектировал ход работ на строящихся спортивных объектах Кемерова. Глава региона осмотрел теннисный центр в Ленинском районе и спорткомплекс «Кузбасс-Арена» на Притомской набережной.



«»Кузбасс-Арена» сейчас – один из основных строящихся объектов в регионе, в 2022 году здесь пройдут игры чемпионата мира по волейболу FIVB. В строительство и оснащение этого спорткомплекса вложат около 8 миллиардов рублей. Одновременно здесь смогут заниматься 700 человек. Мы строим спортивные объекты для разных видов спорта, чтобы у кузбассовцев была возможность заниматься любимым направлением. Строительство спортивных объектов способствует развитию инфраструктуры рядом с ними: для удобства жителей и транспортной доступности мы делаем дороги, парковки, остановки транспорта, благоустраиваем пространство», – отметил Сергей Цивилев.













Строительство объекта идет по региональным государственным программам «Молодежь, спорт и туризм Кузбасса», «Физическая культура и спорт Кузбасса». Предварительные сроки сдачи – 1 квартал 2022 года. Подрядчики уже полностью выполнили земельные работы, заливку бетонного основания здания, в том числе под аэротрубу, сейчас монтируют металлический каркас и проводят огнезащиту строек и деревянных арок. Идут бетонные работы в бассейне, обустройство кровли, отделочные работы и сборка витражей. Закуплено все оборудование для тепло- и холодоснабжения, вентиляции.



Кроме того, Сергей Цивилев побывал в строящемся многофункциональном спортивном комплексе в новом микрорайоне «Восточный». Стоимость объекта – 550 млн рублей, сдать его планируют к концу текущего года. Сейчас в центре завершаются отделочные работы. На следующей неделе в здание начнут подавать тепло, подрядчики планируют приступить к установке тренажеров и оборудования. В комплексе предусмотрены 4 теннисных корта, зона фитнеса, две сауны (сухая и с паром), душевые, раздевалки, на первом этаже – медицинский кабинет для осмотра и допинг-теста, что позволит проводить соревнования международного уровня. Теннисные корты могут трансформироваться в игровые зоны для мини-футбола, волейбола. Также имеется беговая дорожка на 330 метров.



Параллельно идет благоустройство территории с учетом требований безбарьерной среды. Заниматься в новом спорткомплексе смогут дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья. Всего комплекс рассчитан на 220 посетителей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.