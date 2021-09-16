Отделение дневного пребывания для пожилых людей и инвалидов открылось в Мысках по нацпроекту «Демография»

Специально оборудованное отделение поможет людям пожилого возраста, инвалидам, маломобильным и гражданам с сенсорными и ментальными нарушениями поддерживать активный образ жизни и улучшать жизнедеятельность.

Открытие отделения – одно из мероприятий по созданию в Кузбассе системы долговременного ухода в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». На организацию данной работы из федерального и областного бюджетов выделено 1,2 млн рублей. На эти средства приобретено оборудование для Школы ухода, многофункциональная кровать, муляж-тренажер для проведения практических занятий, технические средства реабилитации для проката, средства для проведения релаксационных мероприятий лицам, страдающим ментальными расстройствами.







В отделении созданы необходимые условия для граждан с учетом их возраста и физических особенностей. Имеются комнаты для реабилитации, психологической разгрузки, отдыха. С пожилыми людьми и инвалидами будут работать квалифицированные специалисты по комплексной реабилитации и социальной работе.

Доставлять маломобильных граждан до отделения дневного пребывания и обратно к месту проживания будут на специально оборудованном социальном такси.

В отделении есть пункт проката технических средств реабилитации. Нуждающиеся смогут воспользоваться креслами-колясками, тростями, костылями, ручными и ножными велотренажерами и др.

Кроме того, на базе отделения открыта Школа ухода для получателей социальных услуг и родственников граждан, утративших способность к самообслуживанию. Обучение будет проводиться в трех формах: стационарной, выездной и дистанционной. Специалисты проконсультируют по вопросам ухода за маломобильными гражданами, обучат технике проведения гигиенических процедур, приемам оказания помощи в бытовых вопросах, методам самообслуживания.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.