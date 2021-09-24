Около 800 тысяч молодых деревьев появятся в Кузбассе в рамках экологических акций

24 сентября в Новокузнецке, Мысках, Мариинске и Салаире проходят акции по осенней посадке леса. Деревья и кустарники высадят в рамках экологической акции «Сохраним лес» и регионального проекта «Мой зеленый двор».

«Я благодарю кузбассовцев за активное участие в подобных акциях. В регионе проводится комплексная программа по восстановлению лесов, озеленению территории. Всего до конца 2021 года в регионе в рамках экологических акций будет высажено около 800 тысяч молодых деревьев. Важно, что в экологических акциях принимают участие промышленные и угледобывающие предприятия», – отметил Сергей Цивилев.

В акциях участвуют школьники и студенты, ветераны, эковолонтеры, горняки и пожарные, сотрудники администраций и депутаты, специалисты лесного комплекса и неравнодушные жители городов, сел и поселков. В озеленении улиц, парков и скверов используются сосна, кедр, ель, липа, рябина, калина, береза, клен, дуб, яблоня, ива, черемуха, вишня, миндаль, шиповник, спирея, сирень.







На протяжении трех лет в области проводится акция «Сохраним лес». Этой осенью в 11 лесничествах региона на 53 гектарах (площадь, аналогичная 75 футбольным полям) высадят 185 тысяч деревьев. В акции примут участие около 10 тысяч добровольцев. Стартовала акция высадкой 54 елочек на территории детского дома № 105 в Кемерово. В Чебулинском лесничестве участие в акции принял глава Кузбасса Сергей Цивилев. В рамках экологической акции здесь высадили 7 тысяч кедров и сосен, участниками стали 100 человек.

Для успешного проведения кампании в регионе актуализировали данные о местах проведения акции, подготовили почву и посадочный материал – сеянцы хвойных растений. Подробная информация о местах и времени высадок представлена на интерактивной карте на официальном сайте акции «Сохраним лес».

В рамках регионального проекта «Мой зеленый двор» в населенных пунктах Кузбасса появилось 60,4 тысяч деревьев. Так, в Мариинске живую изгородь высадили вдоль центральной улицы Ленина. Участие приняли около 30 человек. Они высадили 170 декоративных кустарников спиреи. Саженцы были закуплены у ООО «Кузбассагролес». Сегодня проект поддержали жители Новокузнецка. В течение дня в каждом районе города проходят мероприятия по озеленению. Например, липы, ивы, кедры, и лиственницы появились в Орджоникидзевском районе. 300 деревьев высадили представители компании ООО «Кузбасский скарабей».

В Мысках работники предприятий ЖКХ, учреждений культуры, образования, социальной защиты населения высадили березы и рябины в районе домов № 26 и 28 на улице Первомайской.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.