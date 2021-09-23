Сегодня у старшеклассников школы №74 прошёл первый урок физкультуры на новой спортивной площадке. Средства на её установку учреждение получило по программе «Твой Кузбасс – твоя инициатива».

Старая давно пришла в негодность, идея заменить её пришла родителям. По условиям программы, 10% средств они должны были собрать самостоятельно, остальное выделили из областного бюджета.

На площадке обновили покрытие и повесили новые баскетбольные кольца. Добавим, что всего в 2021 году планируется реализовать около 100 народных проектов.