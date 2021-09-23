Змейка, бокс, параллельная парковка. И всё это – со стаканом воды на крыше автомобиля. В Кемерове прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России – 2021». Как участники справились с заданиями, знает Арина Мерлова.

Из наёмного сотрудника – в таксисты. Такой путь для себя выбрал Станислав Крамской. Говорит: за 3 года ни разу не пожалел. Сам определяет рабочий график, от этого зависит и заработная плата. Ещё один плюс – общение с людьми.

В постоянном движении находится и Мария Краснопёрова. Уже 10 лет разрушает стереотип, что таксист – исключительно мужская профессия.

18 участников. У каждого своя мотивация. У Николая Рычкова задача чёткая – занять 1 место. Он уже становился победителем регионального этапа в 2019 и 2020 годах. На этот раз хочет показать лучший результат в России.

Знание правил дорожного движения, законодательства о такси, истории Кузбасса. На автодроме участники устанавливали детское кресло, соревновались в скоростном маневрировании, плавности вождения. Причем, со стаканом воды на крыше. Главное – не пролить ни капли. На выполнения задания – 4 минуты.

Победитель представит Кузбасс на всероссийском этапе конкурса, который пройдет в 2022 году.

Автор: Арина Мерлова