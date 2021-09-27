27 сентября начали работу мобильные пункты вакцинации от гриппа. Бесплатно поставить прививку можно будет с понедельника по пятницу рядом с крупными торговыми центрами в разных районах Кемерова.

«В сезон простуд особенно важно максимально обезопасить себя от вирусов. В Кузбассе активно идет вакцинация против ковида, это помогло снизить уровень заболеваемости. Однако по-прежнему нужно ставить и ежегодную прививку от гриппа, сейчас ее сделали уже более 395 тысяч человек. Особенно актуально это для тех, кто находится в постоянном контакте с людьми, это позволит не заболеть самим и не заразить других», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Ежедневно с 12:00 до 20:00 бригады передвижных медицинских комплексов будут ждать посетителей возле ТРК «Променад – 2» (пр. Химиков, 39), ТРК «Променад – 3» (пр. Ленина, 59а) и ТЦ «Я» (пр. Кузнецкий, 33б). Пройти вакцинацию в мобильных пунктах могут совершеннолетние кузбассовцы, для этого не требуется посещение поликлиники, не нужно предварительной записи. С собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность, в котором указана дата рождения. Волонтеры-медики Кузбасского медицинского колледжа помогут в заполнении анкет, измерении температуры.

Специалисты напоминают, что оптимальный период вакцинации против гриппа – с сентября до ноября. Особенностью этого года может стать микст-инфекция гриппа и коронавируса. Она опасна более тяжелым течением и развитием опасных осложнений. Избежать этого поможет прививка.

Поставить прививку против гриппа особенно рекомендуется студентам, работникам медицинских и образовательных организаций, транспорта, сферы услуг, ЖКХ, организаций социального обслуживания, МФЦ, сотрудникам правоохранительных органов, работникам государственным гражданским и муниципальным служащим, беременным женщинам, призывникам.

Защита от гриппа важна старшему поколению, страдающим хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми, органов дыхания, сахарным диабетом, ожирением и др.). Благодаря прививке у пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями снижается риск госпитализаций, частота поступлений в отделения реанимации.

Как отметили в региональном Минздраве, противопоказания для прививки от гриппа – аллергическая реакция на предшествующее введение вакцины, острые респираторные заболевания, обострение хронических заболеваний и повышенная чувствительность к куриному белку.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.