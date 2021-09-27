Социальные, экологические, медицинские проекты победили на Кузбасском молодежном инновационном форуме

120 молодых ученых и студентов приняли участие в форуме «300 инновационных людей – идей». Мероприятие проходило в очном и дистанционном форматах.

«Мы организовали форум, чтобы активная талантливая молодежь, студенты, молодые ученые смогли заявить о себе, получить необходимую поддержку, узнать о существующих грантах. Их идеи, проекты, разработки нужны Кузбассу, востребованы экономикой региона. Со своей стороны правительство будет оказывать начинающим талантам всю необходимую поддержку», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.







Организовала мероприятие АНО «Научно-образовательный центр «Кузбасс» при поддержке администрации правительства Кузбасса и регионального Миннауки.

Спикерами центрального пленарного заседания «Наука и инновации в Кузбассе и мире» стали заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков, инновационные предприниматели, успешные бизнесмены Артем Елмуратов и Николай Бобров, модератором встречи выступила министр науки и высшего образования Кузбасса Ирина Ганиева.

«Форум, на котором мы присутствуем, решает много задач. Во-первых, знакомит молодых людей с актуальными мерами поддержки проектов и программами кадрового развития, реализованными идеями, авторы которых делятся секретами успеха, а также современными тенденциями в науке. Во-вторых, форум позволяет молодым новаторам презентовать собственные проекты перед внушительной экспертной аудиторией и получить обратную связь. А в-третьих, форум рассказывает широкой студенческой аудитории о том, что научная деятельность и инновации могут стать той сферой, где можно развиваться в будущем. Осознание того, что ваши разработки и результаты исследований могут быть коммерциализованы и лечь в основу построения собственного дела, может привлечь новую аудиторию в науку», – отметил Антон Сериков, заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей».

В ходе работы менторской гостиной КузГТУ представил на оценку экспертам конкурсной части форума три инновационных проекта, СибГИУ, КузГСХА и КемГИК – по два проекта, НИИ Комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, КемГМУ и КемГУ подготовили к презентации по одному проекту. Участники предложили идеи, рабочие модели, разработанные методики в медицине (кардиология, иммунология и генетика, создание биологически активных добавок), культуре, горном деле (цифровизация), экологии и других сферах.

Первое место заняла молодежная научная команда КузГТУ под руководством Дениса Березина. Студенты разработали телемедицинский сервис для подбора индивидуального курса реабилитации пациентов с поражением лицевого нерва.

Дипломом форума за инновацию в социальной сфере отмечен проект аспирантки кафедры музейного дела КемГИК Анастасии Побожаковой. Он направлен на создание доступной среды в залах музея для незрячих и слабовидящих посетителей.

Диплом второй степени присужден Семену Шелимову за проект по выращиванию микрозелени с применением питательного раствора, позволяющего повышать скорость роста растений, увеличивать объем зеленой массы и улучшать вкус продукта.

Дипломом третьей степени конкурсная комиссия отметила разработку студентки из КузГТУ Анастасии Череповой по использованию сорбентов, полученных из промышленных отходов, для локализации и устранения нефтяных разливов.

В рамках деловой программы форума состоялась выставка «Инновации Кузбасса» от резидентов Кузбасского технопарка и стартовал прием заявок на участие в проекте «Молодежный Чемпионат «БРИКС: устойчивое развитие». Цель конкурса – выявление лидеров и формирование кадрового резерва для российской экономики. Участники, прошедшие отборочный этап, будут приглашены в финал, который состоится в декабре 2021 года в Москве.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.