Региональный чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс – 2021» стартовал в Кузбассе

Шестой региональный чемпионат среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья пройдет 27 и 28 сентября в Кемерове, Новокузнецке, Юрге и Междуреченске. Его участниками станут более 400 студентов, специалистов и школьников.



Соревновательные площадки отрыты в 14 профессиональных образовательных организациях региона и впервые – в Кузбасском центре образования. Конкурсанты смогут продемонстрировать свои практические навыки по 47 компетенциям.









За победу борются электромонтажники и маляры, слесари и столяры, повара и пекари, предприниматели и автомеханики, швеи и парикмахеры, штукатуры и мастера по ремонту обуви, флористы и вышивальщицы, специалисты IT-технологий и медицинские работники, дизайнеры и бухгалтеры, фотографы-репортеры и представители других профессий.



Впервые в Кузбассе проходят соревнования по компетенциям «Декорирование тортов», «Специалист по подбору персонала (рекрутер)», «Графический дизайн», «Дизайн плаката». Кроме того, открыты презентационные компетенции «Диспетчер автомобильного транспорта» и «Эксперт по качеству».



Оценивают работу конкурсантов более 200 экспертов-профессионалов. В рамках чемпионата запланирована насыщенная деловая программа, к участию в которой приглашены руководители профессиональных образовательных организаций и социальные партнеры из России и зарубежья. Также в программе – профориентационные мероприятия для школьников с различными мастер-классами.



Победители VI Регионального чемпионата «Абилимпикс – 2021» представят регион на отборочном этапе VII Национального чемпионата, который пройдет с 4 по 17 октября в очно-дистанционном формате. Дополнительно победители смогут пройти стажировку на предприятиях Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.