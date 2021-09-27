27 сентября на аппаратном совещании в администрации правительстве Кузбасса обсудили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и сезонных простудных заболеваний.

«В пик сезонных заболеваний возможно перекрестное инфицирование. Чтобы исключить подобные случаи, правильно назначить лечение и ускорить процесс выздоровления, необходимо вакцинироваться. Это позволит организму сформировать иммунитет и тем самым защититься от заболевания», – сообщил министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин.

По данным регионального Минздрава, на данный момент в регионе вакцинировано первой аппликацией 839 407 человек, что составляет 50,8 % от подлежащих вакцинации. 759 288 человек поставили обе прививки. Повторную вакцинацию прошли 17 322 человека. За неделю работы выездных ФАПов вакцинировано 1794 человека, из них прививку от гриппа поставили 1567 человек, от коронавируса – 227 человек.

По-прежнему 20 % коечного фонда остается свободным. Бригад скорой медицинской помощи населению достаточно. Особое внимание уделяется кузбассовцам старше 60 лет, из них прививку поставил 228 701 человек (41,6 % от общего числа вакцинированных).

В регионе увеличивается количество обращений в поликлиники с сезонными заболеваниями – ОРВИ, пневмониями, гриппом. За прошедшие 3 недели на 23 % увеличилось количество вызовов врачей на дом, обращений в «красную зону» – на 19 %, в детских поликлиниках наблюдается рост на 18 % и 19 % соответственно. При этом детские поликлиники продолжают принимать заболевших детей и в субботу, и в воскресенье.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.