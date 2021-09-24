Региональный минздрав рассказал об эпидобстановке в Кузбассе. Ситуация с коронавирусом стабильная, за прошедшие сутки заболели 164 человека, погибло 5, выздоровело 169. Всего за время пандемии в регионе от COVID-19 вылечились 53 310 человек. В больницах из свыше 2700 коек занято 1157, и, при необходимости, их количество в кратчайшие сроки можно существенно увеличить.

Основная проблема сейчас сезонная. За прошедшую неделю наблюдался рост заболеваний ОРВИ у юных пациентов, сейчас он пошел на спад. Взамен чаще стали болеть взрослые. Детские поликлиники работают без выходных, обычные отдыхают в воскресенье. Снова остро встал вопрос вакцинации, причем не только от COVID-19, но и от гриппа. Для удобства населения в 15 муниципалитетах работаю передвижные прививочные пункты. Кроме того, поставить вакцину можно как в медучреждениях, так и в крупных торговых центрах.