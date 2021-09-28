Итоги Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT» подвели на форуме региональной информатизации, который проходил в Нижнем Новгороде. В этом году было подано более 250 заявок из 45 регионов России. В финал вышли 50 проектов. Работы оценивали представители федеральных и региональных органов исполнительной власти со всей страны.



Среди лучших российских IT-разработок в 2021 году названы три кузбасских проекта. Региональная геоинформационная система «Кузбасс» заняла 3-е место в номинации «Природопользование и охрана окружающей среды». Лауреатом премии «Народное признание» стал проект «Цифровая платформа финансовой грамотности населения Кузбасса». В номинации «Спорт» 2-е место заняла информационная система «АРЕНА».



Геоинформационная система «Кузбасс» – это платформа, помощью которой можно получать актуальную информацию о землях лесного фонда или сельхозназначения, недрах, объектах капитального строительства и других. Система в автоматическом режиме обрабатывает данные и фиксирует нарушения в кадастровой сфере, экономя при этом время и средства. В прошлом году РГИС «Кузбасс» уже становилась победителем «ПРОФ-IT.2020». В этом году проект был доработан и снова занял призовое место. РГИС «Кузбасс» создавалась для цифровизации городского хозяйства «Умный город», который реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика РФ».



Информационная система «АРЕНА» (ИС «Арена») – единая цифровая платформа сферы физической культуры и спорта. Проект направлен на популяризацию активного и здорового образа жизни. Система позволит оцифровать большинство процессов – запись на массовые спортивные занятия, подготовку регионального календаря плана спортивных мероприятий и событий.



Лауреатом премии «Народное признание» стал еще один кузбасский проект – Цифровая платформа финансовой грамотности населения Кузбасса, на базе которой любой кузбассовец сможет проверить и повысить свой уровень финансовой грамотности. Ресурс содержит информацию обо всех тематических мероприятиях с указанием места проведения и экспертов. В разделе «тестирование» можно проверить текущий уровень финансовой грамотности, в разделе полезной информации находятся финансовые советы и методические разработки для каждой возрастной категории – от дошкольников до пенсионеров.



Для справки. Форум «ПРОФ-IT» проводится ежегодно с 2013 года Экспертным центром электронного государства при поддержке Администрации Президента Российской Федерации совместно с правительством Нижегородской области и является крупнейшей площадкой в сфере информатизации процессов государственного управления России. Его цель – создание инноваций, решений и эффективных практик в IT-отрасли, несущих практическую значимость для реализации задач региональной информатизации и развития отраслей экономики.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.