Согласно данным Федеральной таможенной службы, из Кузбасса в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» за 8 месяцев 2021 года экспортировано продукции агропромышленного комплекса на сумму 195,6 млн долларов США. Для сравнения, за 8 месяцев 2020 года данный показатель составил 167,6 млн долларов.



«Сегодня Кузбасс отправляет продукцию в 41 страну мира. Регион уверенно позиционирует себя на мировом рынке не только как угледобывающий. Объемы экспорта увеличиваются ежегодно, расширяется и перечень поставляемой за рубеж продукции. Это способствует развитию производств сектора АПК и экономики региона в целом», – сказал губернатор Сергей Цивилев.



Основная доля кузбасского экспорта приходится на кондитерские изделия и шоколад. По экспорту мучных кондитерских изделий регион занимает лидирующие позиции среди субъектов РФ. Также за рубежом популярны кузбасские спиртные напитки, орехи, мороженое, продукция растениеводства – зерновые и масличные культуры.



Так, шоколада экспортировано почти 34 тыс. тонн на сумму 64 млн долларов (121 % к уровню прошлого года), 45 тыс. тонн мучных кондитерских изделий на сумму более 70 млн долларов (105 %), более 8 тыс. тонн кондитерских изделий из сахара на сумму 12 млн долларов (114 %). Пользуются спросом сельскохозяйственные культуры: семян рапса – на сумму 3,3 млн долларов США (290 % к показателю прошлого года), овса – на сумму 0,8 млн долларов (230 %), сушеного гороха – на сумму почти 1 млн долларов (173 %). Кроме того, с текущего года начали экспортировать ячмень, гречиху, просо, семена льна.



Наибольший объем приходится на страны ближнего зарубежья – Казахстан, Киргизия, Латвия, Беларусь, Узбекистан, Азербайджан, Китай. Также кузбасских товаропроизводителей знают в Великобритании, США, Норвегии, Сербии и Германии.



Кроме того, в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» предусмотрено оказание государственной поддержки в виде субсидий для стимулирования увеличения производства масличных культур сельскохозяйственным товаропроизводителям, обеспечившим прирост производства рапса и сои в текущем году. Она будет выплачена до конца текущего года.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.