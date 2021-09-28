Предприятия машиностроения Кузбасса увеличили выпуск продукции на 14,2 %

Объем отгруженных товаров предприятиями машиностроения за 8 месяцев текущего года увеличился на 14,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 23,9 млрд рублей. Сумма поступивших налогов в консолидированный бюджет Кузбасса за полгода составила 914,3 млн рублей, это на 16,7 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.



«Машиностроение – одна из основных отраслей Кузбасса. Предприятия машиностроения развиваются, осваивают новые виды продукции и открывают новые производства. Это способствует экономическому развитию региона, увеличению бюджетных отчислений», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.











В настоящее время на площадке «Кемеровохиммаш» налажен выпуск запчастей и комплектующих для карьерной техники Liebherr – мирового лидера машиностроения. В апреле этого года на заводе открылся робототехнический комплекс компании Fanuc – ведущего мирового производителя робототехники, для сварки малых узлов грузовых вагонов. Его мощность – около 3,8 тысяч концевых, шкворневых и поперечных балок в месяц. Стоимость проекта составила более 25,6 млн рублей.



В Ленинске-Кузнецком на предприятии ООО «Сиб-Дамель» в 2019 году запустили новый проект по ремонту силовой гидравлики горно-шахтного оборудования. Что позволило создать 68 рабочих мест. Инвестиции от проекта составили 243 млн рублей.



В Прокопьевске в прошлом году на предприятии ООО «ТК «КузбассГрупп» реализован проект «Ремонт и изготовление гидроцилиндров». Его цель – освоение производства импортозамещающей продукции, ремонт и изготовление гидроцилиндров для тяжелой спецтехники по добыче угля и строительной техники для предприятий Кузбасса. Инвестиции составили 1 млрд рублей.



За 2019–2020 годы в Белове построен новый сервисный центр «БелАЗ» мощностью по ремонту до 2,5 тыс. единиц агрегатов и узлов карьерной техники. Инвестиции составили 884 млн рублей.



В августе 2020 года новокузнецкий «Завод инновационного машиностроения» наладил серийный выпуск дизель-гидравлических локомотивов ZIM-120 и ведется разработка новой техники. В текущем году запланировано производство опытных образцов тяжелого дизельного тягача ZIM-140 и легкого маневрового ZIM-40. В августе получен сертификат на серийное производство маневровой пневматической тележки ТПМ-01 и пневматической грузовой балки.



Также на предприятиях отрасли были внедрены и запущены новые производства. Среди них: быстроразъёмных клапанных систем для аппаратов искусственной вентиляции лёгких (АО «Кемеровский механический завод»), производство бактерицидных рециркуляторов для обеззараживания воздуха (ООО «Мебель-СПВ», АО «Кемеровский механический завод»), Кемеровское ОАО «КОРМЗ» наладило производство оборудования для распыления дезинфицирующих веществ на базе автомобиля «КамАЗ».



Модифицированные автомобили были поставлены во все муниципалитеты Кузбасса, а также в Томск и Абакан. В период весенне-летних массовых пожаров эта техника позволила значительно уменьшить их площади за счёт оперативного реагирования и непрерывного процесса пожаротушения в комплексе с этими автомобилями.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.