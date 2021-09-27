За воскресенье выпало 25% месячной нормы осадков. Больше всего – в областном центре. Обильный снегопад обернулся неприятными последствиями. Рассказывает Арина Мерлова.

Поваленные деревья сегодня можно увидеть практически на каждой улице областного центра. И это с учетом того, что оперативные службы уже вторые сутки отрабатывают сигналы. В первую очередь, ветки убирают с проезжей части, а также около детских садов и школ.

Они не выдержали веса ещё не опавшей листвы и мокрого снега. Причем, в одних случаях обрушения не вызвали каких-либо последствий, однако в других пострадали линии электропередач и автомобили. Как пример, на улице Спортивная областного центра деревья рухнули сразу на несколько припаркованных машин. Без света остались 6 тысяч жителей Промышленновского и Кемеровского округов.

В Кузбассе произошло сразу несколько аварий, причиной которых могла стать именно скользкая дорога. Самая массовая – на трассе Кемерово – Анжеро-Судженск. Столкнулись несколько большегрузов и легковушек. Чудом обошлось без жертв. Еще одно ДТП – в Белове. 3 человека погибли, 5 находятся в больнице.

По прогнозам синоптиков, на этой неделе температурный фон будет ночью в пределах 0… –5°С, а днём до +4°С. При этом специалисты отмечают, снег в сентябре – не аномалия. Так, в 2015 году он выпал 14 сентября.

И пока он не растаял, время лепить снеговиков. К слову, многие кузбассовцы так и делают. Фотографии своих скульптур размещают в социальных сетях. Но даже если вы не планируете строить фигуры, не забудьте надеть шапку и перчатки. По-осеннему тёплых дней пока не предвидится.

Автор: Арина Мерлова