14 центров помощи пациентам с осложненными кардиологическими заболеваниями создают в Кузбассе

В Кузбассе создается сеть специализированных центров для оказания помощи пациентам с высоким и очень высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Сейчас их оснащают медицинским оборудованием, за счет федерального бюджета приобретены: 14 велоэргометров, 5 аппаратов УЗИ, 135 аппаратов холтеровского мониторирования ЭКГ.

«Кузбассовцы с болезнями сердца, независимо от места проживания, должны иметь возможность вовремя проходить диагностику и получать лечение. Это позволит уменьшить число тяжелых случаев, приводящих к инвалидности, и снизить в регионе смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Сейчас в 14 медицинских организациях региона открываем высокотехнологичные центры для помощи самым тяжелым больным. Кроме того, в 2021 году по нацпроекту “Здравоохранение” для сердечно-сосудистой службы закуплено 73 единицы оборудования», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.







За 3 последних года кардиологическая служба региона значительно обновила материально-техническую базу. Сейчас в Кузбассе работают 11 ангиографов. Аппараты позволяют своевременно выявлять ишемическую болезнь сердца и максимально быстро определять тактику лечения. С их помощью только за 2020 год проведено 12 459 диагностических исследований и 6 565 операций на сердце и коронарных сосудах. Аппарат МРТ и 2 компьютерных томографа поступили в первичные сосудистые отделения Кемерова, Прокопьевска и Мариинска.

Продолжается развитие кардиохирургии, включая детскую. Врачи осваивают новые эндоваскулярные методики протезирования клапанов сердца. В текущем году выполнено 29 таких операций, а с 2019 года новые клапаны сердца установлены 116 пациентам.

Кузбасские кардиохирурги успешно применяют методики хирургической коррекции сложных врожденных пороков сердца у детей. С начала этого года прооперирован 201 младенец с таким диагнозом, с 2019 года такую помощь получил 681 ребенок. Технология позволяет исправить врожденный дефект в самом раннем возрасте. В дальнейшем ребенок растет и развивается без осложнений в работе сердечно-сосудистой системы, может заниматься спортом.

Ежегодно врачи кардиологической службы региона спасают более 25 тысяч пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проводят около 4 тыс. высокотехнологичных операций.

Сейчас особое внимание уделяют усилению кардиослужбы в южной агломерации. В мае текущего года заложили первый камень в основание будущего новокузнецкого кардиоцентра, в который войдут отделение неотложной кардиологии, неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения, нейрохирургическое отделение, отделение сердечно-сосудистой хирургии, лабораторно-диагностические подразделения и службы. Также будет организовано отделения медицинской реабилитации.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.