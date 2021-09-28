В Кемерове центр по работе с талантливой молодежью «Сириус Кузбасс» и Дом научной коллаборации им. П.А. Чихачёва проводят профильные смены для старшеклассников по экологии и математике. Проект преследует не только долгосрочную цель и затронет не одну отрасль. Рассказывает Сергей Ищенко.

Два человека на место – такой конкурс пришлось пройти Александре Лазовской, чтобы попасть на интенсивный курс обучения по направлению «Наука: Проекты по прикладной экологии». 15-летняя жительница Междуреченска планирует связать свою жизнь с медициной.

А ученик кемеровской гимназии №42 Руслан Бакеев пока не определился со своим будущим, потому и пришел на смену.

Всего в интенсиве принимают участие 16 старшеклассников из 5 территорий Кузбасса. Над выбранными проектами они работают не одни, а со старшекурсниками регионального опорного вуза и его профессорским составом. За 8 дней смены участники получат базовые знания для продолжения научно-исследовательской работы в течение всего учебного года.

Оставить талантливую молодежь в регионе и помочь ей определиться со своим путём – долгосрочная цель интенсива. Проекты, выполняемые старшеклассниками, помогут экологам уже сейчас, потому их и курируют учёные.

Параллельно в Кемерове проходит аналогичная смена для математиков. Все ученики получат возможность участвовать в федеральных и международных профильных конкурсах, что поможет им при поступлении в вузы.

На этом профориентация талантливой молодёжи не завершится – организаторы «Сириус. Кузбасс» и Дом научной коллаборации им. П.А. Чихачёва уже ищут участников на следующие бесплатные интенсивы: в октябре – по естественным наукам и нанотехнологиям, а в ноябре – по космическим программам. Региону нужны свои специалисты во всех отраслях науки.

Автор: Сергей Ищенко