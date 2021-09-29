В поликлинике Кузбасского клинического кардиодиспансера состоялся День открытых дверей для граждан, прикрепленных к данному лечебному учреждению. Подобные мероприятия будут проходить на протяжении недели. Полезны они как для пациентов, так и для медиков. В этом убедился Сергей Ищенко.

Виктория Ащеулова проходит рискометрию по специальной программе, разработанной в стенах Кузбасского кардиологического диспансера, куда она и пришла на День открытых дверей. По окончании опроса и небольших замеров физического состояния кемеровчанка получает прогноз риска сердечно-сосудистых заболеваний на ближайшие 10 лет и рекомендации, как их избежать.

Виктория пришла в поликлинику кардиодиспансера на День открытых дверей по выявлению сердечно-сосудистых заболеваний, где она, так же как и другие пациенты, прикреплённые к медучреждению, смогла пройти рискометрию и пообщаться со специалистами. С этой акции стартовала «Неделя здорового сердца» в Кузбассе.

А в это же время в НИИ Комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний проходила научно-практическая конференция для специалистов «Эхо европейского конгресса кардиологов», на которой медики обсуждали итоги и выводы международных профильных совещаний ученых. Один из них – дополнительная польза вакцинации от сезонных заболеваний и коронавируса.

Согласно исследованиям итальянских кардиологов, вакцины в течение года снижают смертность инфарктников на 30%, а больных сердечно-сосудистыми заболеваниями – на 40%. После научно-практической конференции для специалистов пройдут лектории уже для всех слоёв населения, начиная от школьников и заканчивая взрослыми кузбассовцами. Люди должны знать, как сохранить свой главный орган здоровым.

Автор: Сергей Ищенко