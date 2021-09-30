В Кемерове прошёл праздник «Сердце отдаю детям». Ветеранам педагогического труда, молодым специалистам, руководителям образовательных учреждений вручили заслуженные награды. С ними пообщалась и Арина Мерлова.

Когда педагогика действительно в крови. Общий трудовой стаж семьи Валентины Мжельской — 487 лет. Мама — учитель русского языка, старший брат вёл математику и физику, младший — биологию. Наша собеседница преподавала химию. Отработала около 50 лет. Сейчас на заслуженном отдыхе, но про своё призвание не забывает. Проводит для кемеровских школьников уроки города и мужества.

Евгения Макарова — почетный работник образования Российской Федерации. К педагогике подтолкнула мама. Правда, путь себе выбрала непростой — уже 20 лет работает с особенными детьми. Говорит, сложно было на начальном этапе — долго искала подход к малышам.

Сотни специалистов. Они не просто преподают разные предметы. Передают новому поколению знания, ценности и опыт. Сердце отдают детям. На празднике награды вручили победителям и лауреатам городских конкурсов профессионального мастерства.

Автор: Арина Мерлова